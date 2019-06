Crédito ao sector privado segue em alta situando-se nos 90,11%

O peso do crédito concedido ao sector privado sobre o crédito total, até Março deste ano, foi de cerca de 90,11%, sendo este o valor mais alto deste Janeiro, correspondendo assim a uma variação positiva de 1,41 pontos percentuais (p.p.) face ao período homólogo de 2018, calculou o Mercado com base nos dados divulgados pelo Banco Nacional de Angola (BNA).

De acordo com o documento a que o Mercado teve acesso, durante os primeiros três meses do ano, o peso do crédito ao sector privado foi de 88,58% em Janeiro, 88,98% em Fevereiro e 90,11% em Março. Esta evolução terá sido influenciada pelo menor risco de concessão de crédito ao sector privado que tem registado melhorias significativas, muito devido as políticas que vaõ sendo implementadas pela autoridade monetária nacional.

Já no capítulo do crédito cedido ao sector público sob total do crédito, tem seguido uma tendência contrária ao passar dos 11,42% e 11,04% nos dois primeiros meses do ano, para os actuais 9,89%. Esta alteração poderá estar associada ao esforço do Executivo em proceder a consolidação fiscal, no sentido de se reduzir as necessidades de financiamento do Estado e proceder ao emagrecimento do sector público administrativo.

Em Dezembro de 2018, o crédito mal parado terá sido de aproximadamente 28,3%, menos 0,5 p.p. em relação ao período homólogo de 2017. Mas, olhando para o comportamento desta variável este ano, constata-se que a mesma passou de 28,09% em Janeiro, para cerca de 28,4% em Março, o equivalente a uma redução

de 0,31 p.p.

Ainda dentro do cenário do crédito, a percentagem do crédito concedido em moeda estrangeira (ME) sobre o crédito total, seguiu uma tendência de aumento. Assim, em Janeiro, o peso foi de 27,14%, mas já em Março, a carteira fixouse nos 27,97%, isto é, um acréscimo de pouco mais de 0,83 p.p.

Leia mais nesta edição nº 208 do Jornal Mercado, já nas bancas.