Credit Suisse prevê economia “resiliente” e sem recessão para 2020

De acordo com o Investment Outlook 2020 do banco suíço, o Credit Suisse antecipa que o próximo ano não será de “navegação suave” em termos económicos, mesmo que as fontes da incerteza atenuem, como o alívio das tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China ou processo do Brexit. Em 2020, o banco identifica fenómenos que podem tirar ‘o norte’ aos investidores, como a possibilidade de uma campanha presidencial polarizada nos EUA, pressões nas margens para as empresas, um tecido empresarial endividado e menos cortes das taxas de juro pelos principais bancos centrais.

“Em termos gerais, antecipamos que a economia mundial e os activos com risco continuem a demonstrar resiliência em face destes desafios”, lê-se no relatório. “Ainda que perspetivemos menor crescimento económico em 2020 e retornos geralmente inferiores do que os registados em 2019, consideramos improváveis o agravamento sério das condições económicas ou até uma crise financeira”.

Em termos de projeções, o Credit Suisse prevê que a economia mundial cresça 2,5% em 2020 a “um ritmo moderado”, mas o suficiente para não representar “um risco de recessão”. A economia norte-americana deverá crescer 1,8%, enquanto na zona euro a economia deverá crescer 1% sem reforço da política monetária acomodatícia. Na China, o governo liderado por Xi Jinping deverá apresentar uma meta de crescimento fixada nos 5,9%, abaixo da meta para este ano.