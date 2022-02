Credit Suisse com prejuízos de 1,49 mil milhões de euros em 2021

O banco Credit Suisse deu um tombo nos resultados e após um ano de lucros, apresenta, em 2021, prejuízos na ordem de 1,49 mil milhões de euros (1,57 mil milhões de francos suíços).

Em 2020, o banco que até Janeiro teve como presidente não executivo António Horta-Osório, tinha registado lucros de 2,5 mil milhões de euros, ou seja, 2,7 mil milhões de francos suíços.

Os prejuízos do Credit Suisse o segundo maior banco da Suíça, com sede em Zurique – acentuaram-se no quarto trimestre de 2021 tendo sido contabilizado um valor de 1,9 mil milhões de euros em perdas (2 mil milhões de francos suíços).

No mesmo período de 2021, entre Setembro e Dezembro, as receitas do banco caíram em 12%, para 4,34 mil milhões de euros (4,58 mil milhões de francos suíços).

O banco diz que a redução das receitas no quarto trimestre de 2021 deve-se à queda na procura pelo risco por parte dos investidores e a um regresso a condições “mais normais” de transacção de activos depois das condições “excepcionais” que prevaleceram em 2020 e boa parte de 2021.

O presidente executivo (CEO) do Credit Suisse, Thomas Gottstein, admite que 2021 “foi um ano muito desafiante para o Credit Suisse” e que os resultados sofreram um impacto negativo “do caso Archegos, pela imparidade associada à aquisição da Donaldson, Lufkin & Jenrette em 2000 e por provisões para litígios, à medida que tentamos proactivamente resolver questões do passado”, sublinhou o gestor, no comunicado de resultados.