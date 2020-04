COVID-19: RDC recebe apoio do FMI

O apoio é disponibilizado no âmbito do programa Rapid Financing Instrument (RFI), de modo acudir os desequilíbrios financeiros dos membros vulneráveis, derivado do novo coronavírus.

"A RDC está a enfrentar um choque severo a medida que o impacto económico da COVID-19 amplia, pelo que as perspectivas económicas de curto prazo se deterioram rapidamente", afirmou o FMI em comunicado.

"O déficit orçamental vai aumentar este ano, dado o declínio esperado nas receitas do governo e o aumento das necessidades de gastos relacionadas à pandemia", referiu Mitsuhiro Furusawa, vice-diretor-gerente do FMI, citado no comunicado.

A recessão global de 3% esperada este ano, causada pela COVID-19, é um novo golpe para a RDC, que tem estado a lutar desde 2018 contra Ebola.