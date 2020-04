COVID-19: RDC preocupa FMI

O Fundo Monetário Internacional (FMI) está a considerar conceder um novo apoio financeiro de 365 milhões USD a República Democrática do Congo (RDC), de acordo a agência de notícias Bloomberg.

O FMI prevê uma taxa de crescimento negativa de -2,2%, por causa da pandemia do novo coronavírus e a queda nos preços das principais matérias primas de exportação, nomeadamente o cobre e cobalto.

O estado congolês está em pré-programa com o FMI desde o ano passado, pelo que ainda são necessárias reformas significativas.

Desde o início do ano Kinshasa receava que o declínio do comércio, principalmente com a China, pudesse ter um impacto significativo em sua economia.

No final de Março o déficit acumulado foi de 180 milhões USD, e as reservas internacionais de divisas apenas permitiam duas semanas de importação de bens e serviços.

Rumo a 11% de inflação

Segundo o FMI, a inflação pode chegar a 11% e o Congo pode perder 400 milhões em receita devido ao novo coronavírus. A instituição internacional estimava que a RDC teria dificuldades em acumular receitas de 5 mil milhões USD. Assim, pondo em causa as estimativas de 11 mil milhões USD previstos no OGE 2020.

A República Democrática do Congo recebeu 47 milhões USD do Banco Mundial (BM) para luta contra o coronavírus. O FMI concedeu uma moratória de 20 milhões USD da dívida.