COVID-19: Namíbia queda de 2,1% do PIB em 2020

A economia namibiana, que depende das exportações de commodities minerais, principalmente diamantes que representa pouco menos de 30% do PIB, está em desaceleração, informa o relatório.

O relatório prevê que na pior das hipóteses a economia poderá cair ainda mais para 3,5%, se os choques da procura e oferta intensificarem.

A situação tende a agravar-se pelo facto de a China e Europa, mercados de destinos das commodities, tais como gado e peixe, estarem bloqueadas, face à pandemia do novo coronavírus e registam quedas na produção.

O sector de mineração será atingido com força devido à queda nos preços das commodities, resultante da crescente preocupação mundial com o “vírus", refere o relatório trimestral.

Antes do relatório, o Banco da Namíbia projectava um crescimento de pelo menos 1,5% em 2020 e 1,4% em 2021 . No entanto, uma queda na procura por commodities, juntamente com um declínio no sector de turismo, provavelmente acabará com o crescimento positivo previsto para este ano.

A COVID-19 cortou a contribuição do turismo para o PIB e a renda relacionada ao sector pode cair em 2 mil milhões este ano, diz o Conselho de Turismo da Namíbia.

No geral, a economia da Namíbia pode perder até 10 mil milhões USD em cinco semanas, devido à extensão do bloqueio em todo o país, segundo estimativas do governo. Isso se baseia em uma perda estimada em 2 mil milhões USD por semana, e 285 milhões USD por dia e 11,9 milhões USD por hora.

O bloqueio prolongado visa conter a propagação adicional do COVID-19. Neste momento, estão contabilizado casos 16 confirmados e 3 recuperados.