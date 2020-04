COVID-19: Macron apela “perdão” da dívida para África

O presidente francês, Emanuel Macron, referiu recentemente aquando de uma entrevista à RFI (Radio France Internationale), que urge uma moratória da dívida dos países africanos, sendo "uma etapa essencial" para ajudar o continente a transpor a crise do novo coronavírus.

"Vemos a extrema dificuldade de enfrentar esse vírus e fornecer respostas nos países mais desenvolvidos, aonde há sistemas de saúde mais robustos tais como Estados Unidos, Europa, China e tantos outros. Quando olhamos para a situação de África, no plano de saúde, no plano económico, no plano climático, é óbvio que lhe devemos solidariedade, porquanto, África tem uma vulnerabilidade em saúde pública muito profunda assim como: HIV, tuberculose, malária", referiu o presidente francês em entrevista à Radio France Internationale.

“Em cada ano, um terço do que a África exporta comercialmente é usado para pagar dívida. Isso é loucura! E aumentamos esse problema nos últimos anos", afirmou o presidente gaulês.