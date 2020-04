COVID-19: Ghana recebe maior financiamento em África

O Conselho de Administração do (FMI) Fundo Monetário Internacional, aprovou recentemente, um desembolso no valor 738 milhões USD, com direitos de saque especiais, de aproximadamente mil milhão a favor do Ghana, sob o programa (FCR) Facilidade Crédito Rápido.

Esses fundos permitiram o Ghana atender às urgentes necessidades orçamentais e da balança de pagamentos que o país enfrenta como causa da COVID-19.

Este financiamento do FMI para o Ghana, constitui o apoio financeiro mais significativo concedido até o momento pela instituição a um país africano, no contexto de luta contra a pandemia do novo coronavírus, ultrapassando a Tunísia com 745 milhões USD e o Senegal com 442 milhões USD.

Além de ser completamente imprevisível, a pandemia da COVID-19 está afectar seriamente a economia Ghanense. Embora o crescimento do país tenha sido mantido em 6,3% e 6,1%, respectivamente, em 2018 e 2019, deve cair acentuadamente para 1,5% do PIB em 2020, de acordo com as projecções do FMI. Isso, em um contexto marcado por condições financeiras mais rígidas e uma taxa de câmbio sob forte pressão.

O presidente Nana Akufo-Addo havia declarado em 2018 que estava determinado “a implementar medidas para garantir a irreversibilidade e manter a estabilidade macro-económica para que não tenha motivos para pedir novamente assistência a essa organização “poderosa” do mundo, referiu.

Além do apoio que acaba de conceder ao Gana, o FMI também enfatiza que "será necessário e essencial o apoio adicional de outros parceiros de desenvolvimento para preencher a lacuna de financiamento externo remanescente e aliviar restrições orçamentárias, informou o site Nairametrics.