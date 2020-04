COVID-19: FMI concede apoio em 19 países africanos

O FMI informou recentemente que o alívio foi concedido a 25 países membros, dos quais 19 são africanos, sob o programa Catastrophe Containment and Relief Trust (CCRT). Assim, a ajuda vai permitir que países africanos, particularmente, concentrem mais recursos financeiros no combate à pandemia do novo coronavírus.

Os primeiros países que receberão alívio do serviço da dívida no âmbito do programa (CCRT) são: Afeganistão, Benin, Burkina Faso, República Centro-africana, Chade, Camarões, República Democrática do Congo, Gâmbia, Guiné e Guiné-Bissau.

O restante são Haiti, Libéria, Madagáscar, Malawi, Mali, Moçambique, Nepal, Níger, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Serra Leoa, Ilhas Salomão, Tajiquistão, Togo e Iêmen.

A Directora do organismo financeiro internacional, Kristalina Georgieva, referiu que o (CCRT) tem cerca de 500 milhões USD disponível, incluindo novas promessas de 185 milhões USD da Grã-Bretanha, 100 milhões USD do Japão, e valores não divulgados da China, Holanda e outros. Refere ainda que o Fundo também pressiona para o aumentar o valor disponível para 1,4 mil milhões USD.

Segundo o FMI, cerca de 215 milhões USD do valor total seriam usados ​​para doações aos primeiros 25 países nos próximos seis meses, com prorrogações possíveis por até 2 (Dois) anos.

"Isso concede subsídios aos membros mais pobres e vulneráveis ​​para cobrir as suas obrigações de dívida com FMI, por uma fase inicial nos próximos seis meses e os ajudará a canalizar mais de seus escassos recursos financeiros para esforços médicos de emergência vitais e outros esforços de socorro", informou Georgieva Kristalina directora do FMI