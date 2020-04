COVID -19: EUA injecta 483 mil milhões USD para economia

A câmara dos deputados dos Estados Unidos da América aprovou um pacote de estímulo económico na ordem dos 483 mil milhões USD.

O projecto de lei, que aprovou o pacote de estímulo económico, surgiu quando 4,4 milhões de trabalhadores norte-americanos solicitaram novos pedidos de subsídio de desemprego, o que elevou o total de desempregados para 26,4 milhões, apenas na primeira metade deste mês.

O estímulo económico visa também contornar as perdas de empregos e as dificuldades financeiras das empresas no EUA, causada pelo novo coronavírus.

De acordo com a análise do mercado, este estímulo económico, avaliado em quase 5 vezes do produto interno bruto (PIB) de Angola, não terá impacto efectivo no circuito económico americano, enquanto as empresas e consumidores não restaurarem a confiança no mercado e as medidas de isolamentos social não serem aligeirada nos próximos tempos, de modo que haja maior intensidade na actividade económica.

Porquanto, os intervenientes económicos devem estar dispostos a assumir riscos, tal como voltar abrir as indústrias, restaurantes, hotéis para produzir. Por outro lado, a solicitação de empréstimos, aplicação das poupanças deve ocorrer para que haja consumo neste ambiente adverso da economia americana.

O desemprego nos EUA disparou tanto que o país foi fechado para impedir a propagação do vírus, que matou cerca de 48.000 pessoas em todo o país desde fevereiro.