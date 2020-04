COVID-19: Emirados Árabes Unidos financia a economia com taxa de juro zero

No lançamento do programa de apoio em 14 de Março, o banco central disponibilizou 10 mil milhões de dirhams (2,72 mil milhões USD) aos bancos comercias de modo a financiar com juros zero e mais de 61 bilhões de dirhams (16,61 mil milhões USD) na forma de exigências de reservas de caixa, referiu a instituição.

Adicionalmente, foram anunciados 256 mil milhões Dirham (70 mil milhões de dólar USD), mecanismo de apoio econômico do programa (TESS), anunciou a Nasdaq.

No domingo último, Abdulhamid Saeed, governador do Banco Central dos Emirados Árabes Unidos, efectuou sua primeira reunião com os CEOs de bancos que operam no país para enfatizar a importância sistémica de estender o apoio as empresas do sector privado e as famílias, para que possam beneficiar da linha de financiamento.

"Estou confiante de que a linha de apoio financeiro atuará como um catalisador para fortalecer a actividade económica e mitigar efectivamente os riscos financeiros, garantindo também que as empresas estejam preparadas para a era pós-COVID-19", aludiu o Governador.

Vários CEOs dos bancos compartilharam o progresso da utilização do TESS e o programa de alcance direcionado para apoiar os clientes afectados, incluindo indivíduos, clientes corporativos privados e micros, pequenas e médias empresas (PMEs).