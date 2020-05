COVID-19 desafia bancos portugueses

Segundo o secretário-geral da APB, em resposta aos deputados numa audição parlamentar no âmbito do grupo de trabalho das comissões bancárias, o produto bancário, entre 2010 e 2019, teve uma diminuição de cerca de 30%, a margem financeira reduziu-se 17% e as comissões bancárias 21%”.

Por sua vez, a directora-geral da APB, Catarina Cardoso, assegurou que as comissões têm mantido “uma estabilidade” em termos de peso relactivo no total do produto bancário.

A responsável admitiu que, face à pressão sobre a margem financeira, as comissões podem vir a assumir um peso maior, o que “não significa necessariamente” um aumento dos valores individuais cobrados.

“Pode vir por via do volume ou de outro tipo de prestações associadas aos serviços”, disse.

De acordo com Norberto Rosa, esta evolução coloca um desafio “muito grande” para os bancos manterem as suas receitas, “num período em que se perspectiva que as taxas de juro continuarão com valores negativos ou muito baixos”.