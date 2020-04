COVID-19: Banco Central do Canada aplica medidas económicas extraordinárias

O banco central também anunciou novas medidas para apoiar ainda mais o sistema financeiro do país.

O Banco do Canadá anunciou está quarta-feira que continuará a comprar até 5 mil milhões USD em títulos do governo no mercado secundário, e aumentará o nível de aquisições conforme necessário para manter o mercado a funcionar.

Além disso, vai aumentar temporariamente a quantidade de letras do tesouro que adquire nos leilões para elevá-lo a 40% urgentemente.

O Banco também anunciou o desenvolvimento de um novo Programa Provincial de Compra de Títulos de até 50 mil milhões de USD, para complementar seu Programa Provincial de Compra de Mercado de Valores Mobiliários.

Também anunciou um novo programa de compra de títulos corporativos, no qual comprará até um total de 10 mil milhões USD em títulos corporativos de qualidade no mercado secundário.

O Banco acredita que o nível de actividade económica real no país diminuiu de 1 a 3% no primeiro trimestre de 2020, será de 15 a 30% menor no segundo trimestre que no quarto trimestre de 2019.

Prevê-se que a inflação do IPC (Índice de Preço do Consumidor) esteja em torno de 0% no segundo trimestre de 2020, em grande parte devido aos efeitos transitórios da queda nos preços do gás.

Embora acolha o facto de o dólar canadense ter se depreciado menos do que outras moedas desde janeiro, o banco central alertou que "a recuperação económica global quando vier pode ser prolongada e desigual".