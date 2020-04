COVID-19: África do Sul sob forte pressão económica

O Banco Central da África do Sul reduziu na terça-feira sua principal taxa de empréstimos em 100 pontos-base para 4,25%, para lidar com o crescente impacto económico do surto do novo coronavírus, e sinalizou que haverá novos cortes.

O Banco projecta que a economia contrairá 6,1% em 2020, enquanto o Fundo Monetário Internacional prevê uma queda de 5,8%, no país mais industrializado de África. O país encontrava-se em recessão antes de registar seu primeiro caso do novo coronavírus em Março.

O país tem maior número de casos de coronavírus confirmados na África Subsaariana, com 2.415, esse número deve aumentar significativamente à medida que mais testes serão realizados em áreas rurais distantes e em assentamentos informais superlotados.