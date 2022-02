Cotação do barril Brent roçou 100 USD mas fechou em alta

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em abril terminou esta terça-feira no mercado de futuros de Londres em alta de 1,52%, para os 96,84 USD.

Segundoa Lusa, o crude do Mar no Norte, de referência em Angola, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 1,45 USD acima dos 95,39 com que fechou as transacções na segunda-feira.



Na primeira hora da sessão de terça-feira, o Brent aproximou dos 100 USD, cotando nos 99,32 , em resultado das tensões suscitadas pela situação na Ucrânia.



Os analistas admitem que, se houver uma invasão do território controlado pelas autoridades de Kiev, o preço vá além dos 100 USD por barril, com alguns a mencionarem mesmo os 120.



As potências ocidentais anunciaram uma série de sanções com potencial para afectar a economia russa, que assenta na exportação de gás e petróleo, que é, respectivamente, o primeiro e o segundo maior exportador mundial.