Corte histórico na produção de petróleo desilude mercados

A OPEP+ e os aliados chegaram a acordo ontem à noite para cortar, no total, 9,7 milhões de barris por dia na produção de petróleo. É o maior corte de sempre, mas há quem não acredite que dê os frutos esperados, até porque a capacidade de armazenamento mundial está no limite. Para Angola, as notícias não podiam ser piores, dada a dimensão do corte.

De acordo com a agência russa TASS, o acordo entre em vigor no dia 1 de Maio e prolonga-se até ao final de Junho. De Julho a Dezembro, o corte será de oito milhões de barris por dia (mbd), fixando-se em seis mbd entre Janeiro de 2021 e Abril de 2022.

A Arábia Saudita e a Rússia irão cortar a produção em 2,5 mbd, cada, e os restantes países vão cortar a produção em 23% com base na produção de Outubro de 2018, segundo o acordo que poderá ser revisto em Dezembro de 2021.

O México, a quem cabia um corte de 400 mbd, recusou o acordo, cortando apenas 100mbd, e os EUA ‘compensam” a diferença, com um compromisso dos produtores em cortarem 250 mbp.

A posição do México, em especial, levou a OPEP+ a prolongar contactos durante o fim de semana, após o ‘meio’ acordo de sexta-feira.

O acordo não animou os mercados de futuros, que ontem à noite abriram em queda, face à dimensão do corte, considerado insuficiente.

A OPEP+ inclui a OPEP e a Rússia, e pediu apoio a aos EUA, México, Noruega, Canadá e Brasil, o que poderia ter permitido cortes de 20 mbs.

O presidente Donald Trump agradeceu no Twiter, ontem à noite, aos lideres da Rússia e Arábia Saudita, considerando ter-se chegado a um “grande acordo” que vai ”salvar centenas de empregos na área da energia” nos EUA.

O acordo segue-se a uma guerra de preços entre a Rússia e a Arábia Saudita, depois de Moscovo ter recusado renovar o corte em vigor há três anos e que terminava em Março.

A queda da procura por causa da pandemia do Coronavirus, aliada ao excesso de oferta – em cerca de 25 a30 mbd – levou o petróleo e mínimos de quase duas décadas.

O crude segue agora a valorizar 0,83%, para 22,91 USD, e o Brent, que serve de referência às exportações angolanas, corrige 1,33%, para 31,06 USD o barril.