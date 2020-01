Coronavírus pode afectar economia mundial, bolsas já sofrem

O coronavírus pode vir a ter consequências económicas negativas para os países afectados, incluindo a China, alertou a Moody’s nesta semana. A agência compara mesmo o coronavírus com o da epidemia da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS) que matou 774 pessoas em todo o mundo em 2003.

O coronavírus já contaminou quase seis mil pessoas na China, com o número de mortos a atingir os 132, na quarta-feira. “Caso a incidência das infecções venha a escalar, pode vir a ter consequências económicas, como a epidemia de SARS em 2003 demonstrou”, começa por apontar a agência de notação financeira. “O medo de contágio pode afectar o consumo, e o turismo, viagens, comércio e serviços em países afectados. O fardo em sectores de saúde em países afectados pode aumentar potencialmente”, segundo o diretor da agência Atsi Sheth.

Nas bolsas, o vírus está já a ter efeitos negativos. Na terça-feira, Wall Street registou a pior sessão dos últimos quatro meses, ao fim de quedas sucessivas, mas, na quarta-feira, voltou aos ganhos, impulsionada pelo aumento da confiança na capacidade das autoridades chinesas poderem conter a propagação da epidemia do coronavírus.

A ajudar à subida esteve ainda o optimismo criado em antecipação aos resultados da Apple, que empurrou os títulos da fabricante dos iPhones para um ganho de 2,83%. Isto, por si só, deu não apenas um impulso aos três principais índices como os contagiou, com especial ênfase para o sector tecnológico, que acabou por registar a maior valorização no S&P500, com uma subida de 1,87%, ao mesmo tempo que o tecnológico Nasdaq averbou uma valorização de 1,43%, bem melhor que os 0,66% do Dow Jones.

Na segunda-feira, as acções das empresas que actuam nos segmentos de viagens, incluindo companhias aéreas, casinos e hotéis, foram as mais afectadas em Wall Street, que também foi pressionada pelas empresas norteamericanas mais expostas à economia chinesa, como as que actuam nos sectores da tecnologia, materiais e energia. O S&P 500 perdeu 1,60%, para 3.242,69 pontos, o Nasdaq recuou 1,89%, para 9.139,31 pontos, e o industrial Dow Jones cedeu 1,57%, para 28.535,80 pontos.

Entre as tecnológicas norteamericanas, destaque para as quedas da Apple, Microsoft, Alphabet e a Amazon, que vinham de uma tendência positiva durante o ano, renovando máximos com frequência, perderam entre 1,6% e 3%. A Wynn Resorts, a Melco Resorts & Enternaiment e a Las Vegas Sands Corp, que já tinha registado perdas na sexta-feira passada, voltaram a ter uma sessão negativa, uma vez que têm uma forte presença no mercado chinês, e perderam entre 3,7% e 7%.

Philippe Waechter, director da Economic Research de Ostrum AM (Natixis IM), afirmou na segunda-feira que se o vírus se propagar “terá um forte impacto na economia chinesa” e “redundaria num crescimento mais fraco do PIB da China em 2020”. A cidade de Wuhan, com cerca de onze milhões de pessoas, é a sede dos principais produtores chineses de automóveis e de aço. Além disso, mais de 300 das 500 principais empresas do mundo têm sede na cidade.

“No curto-prazo, a principal fonte de preocupação centra-se nas vendas a retalho”, disse Philippe Waechter, devido aos cancelamentos das celebrações do ano novo. Nas empresas, destaque para a queda da Alibaba, que chegou a perder mais de 3%. A Apple e a Microsoft também recuaram cerca de 2%. A Disney, que encerrou um parque temático em Hong Kong, também esteve em terreno negativo.