Coronavírus ameaça exportações da OPEP

A epidemia de coronavírus na China tem provocado preocupação entre alguns países da Opep, muito dependentes do crescimento da segunda maior economia mundial para vender seus barris de petróleo, avança AFP.

Entre esta terça e quarta-feira, a organização internacional convocou uma reunião extraordinária sobre “a epidemia de coronavírus na China e seu potencial impacto no mercado mundial de petróleo”, afirmou o cartel.

De acordo com os dados mais recentes dos serviços alfandegários chineses, a Arábia Saudita, líder de fato da OPEP, é o principal fornecedor de petróleo para a China, à frente da Rússia, aliada do cartel no grupo expandido de países chamado OPEP+.

A China representa um quarto do total das exportações de petróleo da Arábia Saudita e a dependência “é ainda mais importante para outros países membros, como Omã”, explicou à AFP Michal Meidan, directora do programa chinês do Instituto de Estudos Energéticos da Universidade de Oxford.