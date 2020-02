Coronavírus alastra-se pelos Estados Unidos e atinge Wall Street

A Bolsa de Nova Iorque terminou a sessão desta sexta-feira a ver os principais índices do mercado a caírem mais de 1% motivado pelo surto do coronavírus que até ao momento já levou à contaminação de cinco pessoas no território norte-americano.

Na última sessão da semana, o S&P 500 perde 1,80% para 3,224.50 pontos, o tecnológico Nasdaq cai 1,58%, para 8,991.51 pontos e o industrial Dow Jones desce 2,09%, para 28,256.03 pontos.

Os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) emitiram hoje uma ordem de quarentena para todos os indivíduos repatriados da China no Estado da Califórnia.

As companhias aéreas também já começaram a sofrer os efeitos do coronavírus, com a Delta Air Lines a perder 2,38% e a American Airlines a cair 3,50% depois das empresas anunciarem a suspensão de todos as ligações para a China.

Os economistas temem que o coronavírus possa ter um impacto maior que a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS), que matou cerca de 800 pessoas entre 2002 e 2003 e um custo estimado de 29 mil milhões de euros para a economia global, uma vez que a participação da China na economia mundial é agora muito maior.