Coronavírus afecta Wall Street no fecho da sessão

A Bolsa de Nova Iorque terminou a sessão desta terça-feira, afastando-se do recordes máximos à medida que o surto do coronavírus proveniente da China chegou aos Estados Unidos. Por outro lado, o Fundo Monetário Internacional (FMI) reduziu a sua projecção para o crescimento económico global.

Esta terça-feira, o S&P 500 perde 0,27% para 3.320,79 pontos, o tecnológico Nasdaq cai 0,19%, para 9.370,81 pontos e o industrial Dow Jones desce 0,52%, para 29.196,04 pontos.

No dia de hoje foi confirmada a primeira pessoa infectada nos Estados Unidos pelo coronavírus. A pessoa afectada foi hospitalizada na semana passada e permanece “muito doente” numa unidade de Seattle, a capital deste Estado do nordeste dos EUA, após ter viajado recentemente à cidade chinesa de Wuhan onde teve origem o surto epidémico, referiram os ‘media’ locais.

O Centro Europeu de Controlo de Doenças referiu ainda hoje que está confirmada a transmissão pessoa a pessoa do novo vírus detectado na China e que causa pneumonias virais.

O organismo europeu (ECDC, na silga inglesa) acrescenta que ainda é necessária informação adicional para avaliar de modo completo as formas de transmissão deste novo coronavírus, numa publicação na sua página na Internet que foi actualizada.

Na segunda-feira, a Comissão Nacional de Saúde da China confirmou que coronavírus é transmissível entre humanos, tendo o vírus chegado aos maiores centros urbanos chineses, incluindo a capital, Pequim, e a cidade de Shanghai. Em comunicado à televisão estatal, a Comissão Nacional de Saúde comprovou a existência deste novo tipo de pneumonia viral que é transmissível entre humanos.

O vírus foi identificado no final do ano passado e o surto terá começado no mercado de produtos alimentares marítimos. O vírus já se espalhou, tendo sido reportados dois casos na Tailândia, um caso na Coreia do Sul, Japão e Taiwan.