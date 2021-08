Coreia do Sul eleva taxas de juros

Ao aplicar essa medida, torna-se na primeira economia desenvolvida na Ásia a elevar as taxas de juros desde o início da pandemia, um sinal de que os formuladores de políticas veem o aumento da dívida das famílias e a inflação como uma ameaça maior à economia do que o ressurgimento do vírus impulsionado pela variante Delta.