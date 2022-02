Contributo de 34,5% do BFA faz BPI quase triplicar lucros em 2021

O BFA contribuiu com 106 milhões de euros para o resultado líquido consolidado do BPI em 2021, segundo dados oficiais da instituição portuguesa.

O contributo em cerca de 34,5% (que inclui dividendo de 40 milhões e outros 50 milhões de distribuição de reservas reconhecidos em resultados) permitiu ao BPI obter lucros na ordem dos 307 milhões de euros, um crescimento de 192% face ao exercício económico do ano anterior.

Já as participações no banco moçambicano BCI permitiram arrecadar 23 milhões de euros para o lucro consolidado, ao passo que as operações em Portugal contribuíram com a maior fatia do resultado com expressivos 176 milhões.

Para o Presidente Executivo do BPI, João Pedro Oliveira e Costa, os resultados de 2021 mostram que o BPI está numa forte posição para continuar a apoiar as famílias e as empresas no caminho para a recuperação económica.

“O Banco continua a investir na qualidade dos serviços, na expansão da Banca digital e na melhoria da experiência dos Clientes, o que explica a confiança que os mesmos depositam no BPI, evidenciada pelo crescimento das quotas de mercado” destaca. “Iniciamos agora um novo exercício com a confiança de dispor de uma elevada capitalização e posição de liquidez, uma equipa coesa e uma visão estratégica para o crescimento e a sustentabilidade, para a qual contamos também com o apoio do nosso acionista CaixaBank”.

O BPI tem 48,1% do capital do BFA desde o início de 2017, após venda de 2,0% à operadora Unitel, na altura, por imposição do BCE, por considerar a supervisão angolana não equivalente à europeia.

BFA regista lucro de 90 mil milhões de Kwanzas em 2020

Os resultados referentes a 2021 ainda não foram tornados públicos, contudo, uma retrospectiva a actividade do banco em 2020, ano incontornavelmente marcado pela pandemia e pelos seus efeitos económicos a nível mundial, o BFA registou um crescimento robusto e sustentável.

Em números de Clientes cresceu 6,2% para 2 196 080. O Activo total cresceu 31% para 2 874 899,7 milhões Kz, reflectindo o crescimento da actividade, o Produto Bancário aumentou 30,7% para 274 224,3 milhões de Kz e os Recursos de Clientes aumentaram 38,8% para 2 252 202,7 milhões Kz.

O BFA obteve um resultado líquido de 89 848,6 milhões de Kz em 2020, o que representa uma redução homóloga de 25,1% face a 2019. Esta redução é motivada pelo registo de 70 milhões USD em imparidades com activos de Títulos e Crédito, na sequência da revisão em baixa do rating da dívida soberana de Angola.

A 31 de Dezembro de 2020, o BFA continuava a apresentar rácios que demonstravam a solidez e gestão criteriosa do Banco. Assim o ROE (Rentabilidade dos Fundos Próprios) situou-se nos 18,1% e o Rácio de Solvabilidade Regulamentar foi de 56,4%, 5,6 vezes acima do mínimo exigido pelo regulador, que é de 10%. Por outro lado, o Rácio de Crédito Vencido diminuiu 0,4 p.p, situando-se no final de 2020 em 5,87%, e o Rácio de Cobertura por Imparidade aumentou para 234,1%.

Os Fundos Próprios Regulamentares do banco acentuaram a tendência de crescimento com um aumento de 11,3% para 461 774 milhões Kz. A captação de recursos apresentou um crescimento no volume de depósitos face a 2019, evidenciando a confiança do mercado no Banco, atingindo os 2 252 202,7 milhões de Kz, mais 38,8% do que em 2019.

O Rácio de Transformação apresentou uma redução face ao 2019, situando-se nos 17,2%. Esta descida é explicada pelo maior crescimento relativo nos depósitos face ao crédito bruto concedido à Clientes que, ainda assim, aumentou de 359 170 milhões Kz em 2019 para 387 818 milhões Kz no final de 2020, ou seja, mais 8% face a 2019.