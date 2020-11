Contratos futuros dinamizam compra e venda dos produtos

Até ao momento, foram registados na plataforma criada para o efeito 706 contratos e caminha-se, a toda velocidade, para a marca dos 1 000 acordos previstos para este ano. Até 2022, os promotores da iniciativa prevêem atingir a marca de 10 mil contratos assinados.



No habitual briefing com jornalistas, ontem, na sala de conferências do Ministério da Economia e Planeamento, em Luanda, o secretário de Estado para a Economia apresentou o balanço das actividades dos últimos sete dias.



Mário Caetano João disse que o processo de inserção dos contratos na plataforma electrónica para a compra futura está a ser feito através das direcções nacionais do Comércio Externo, Indústria, Agricultura, Pescas, Serviços Veterinários e os Gabinetes Provinciais para o Desenvolvimento Económico Integrado (GPDEI).



Segundo fez saber, o processo decorre no quadro da nova dinâmica do mecanismo de fiscalização e controlo do cumprimento do Decreto Presidencial 23/19, relativo ao acesso ao mercado interno.



Participantes



Mário Caetano João esclareceu que os contratos em causa referem-se aos acordos entre os produtores e operadores de comércio e distribuição, incluindo importadores, superfícies comerciais, dentre outros.



Relativamente a este indicador, segundo o secretário de Estado, há ainda registos provenientes das direcções nacionais do Comércio Externo (303), Indústria (27), Agricultura e Pecuária (23), Bens de Consumo de Origem Nacional/OCD financiados pelo BDA (199) e os sem financiamento pelo BDA (154).



Mário Caetano João realçou também sobre o início da revisão dos dados inseridos no Portal de Produção Nacional (PPN), cuja conclusão mostrou que as províncias devem trabalhar na actualização dos 2.710 produtores registados, porém sem produtos associados.



O PPN conta, actualmente, com 4.585 produtores, mais 27 do que na semana passada. Com efeito, enquanto o trabalho de reverificação dos registos estiverem a decorrer, passa-se, doravante, a registar somente produtores com produtos associados, para permitir-se uma melhor consulta do lado da procura.



Em termos de base por províncias, os registos alinham os seguintes dados : Huíla (1.128) , Luanda (466), Bié (451), Lunda-Sul (409), Cunene (367), Cuanza-Norte (259), Benguela (202), Bengo (172), Uíge (161), Malanje (156), Zaire (146), Cuanza-Sul (128), Lunda-Norte (125), Huambo (124), Namibe (114), Cuando Cubango (62), Cabinda (59) e Moxico.



Parceiros asseguram financiamentos



Com a operacionalização do PRODESI, os principais bancos que têm aprovado os financiamentos até a presente data são o Banco de Desenvolvimento de Angola (BDA), a liderar com 288. Seguem-se os bancos BAI, com 23; BIC, com 22; Standard Bank Angola, com nove (9); Atlântico, igualmente com nove (9), BFA, com oito (8); Caixa de Angola, com sete (7); BAI Micro Finanças, com sete (7) e o Finibanco, com seis (6).



Fazem ainda parte do grupo dos financiadores, o Banco Crédito do Sul e Banco de Co-mércio e Indústria (BCI), ambos com seis (6), os bancos Económico e Valor, com cinco (5) cada; de Investimento Rural, Keve, BPC e BNI, todos com três (3) projectos cada. Na listagem, constam ainda os bancos Prestígio, Sol e o Comercial do Huambo, que surgem com dois (2) e, por último, os bancos da China Limitado, Standard Chartered Bank de Angola, VTB e Yetu que tiveram já um registo de um projecto aprovado cada.



Dos projectos aprovados, o sector de Comércio e Distribuição lidera com 158, seguido da Agricultura, com 147, Indústria Transformadora, com 83, Pecuária, com 15, Pesca Marítima, teve nove (9), Aquicultura, sete (7) e Pesca Continental, com um total de quatro projectos.