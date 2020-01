Contratação Pública permite poupar AKz 21 mil milhões

O valor poupado é resultado da transparência do sistema de contratação pública electrónica, onde as instituições apresentam os seus planos de compra anuais, de modo a assegurar o comprimento dos objectivos.

Em declarações nesta terça-feira à imprensa, à margem do seminário sobre as regras de execução do Orçamento Geral do Estado (OGE), o director de serviço da contratação pública, Said Fernandes, disse que até agora já foram publicados 393 planos de compras anuais de compras.

“Os planos devem ser integralmente submetidos por todas as instituições não apenas para cumprimos o desiderato com o Fundo Monetário Internacional (FMI), mas de forma a tornar as contratações mais credíveis”, disse.

Neste período, foram registados 23 mil e 529 acessos, de vários pontos do mundo, com destaque para Índia, Japão, Estados Unidos, Reino Unido, Portugal e Angola.

Com esse número de acesso significa que a plataforma já tem a visibilidade necessária para ser um instrumento de compra transparente e concorrencial.

Pelo menos 605 procedimentos de contratação pública, entre procedimentos físicos e procedimentos electrónicos foram tramitados ou publicados no portal.