Depois de o Citigroup apresentar, no início da semana, os números relativos à actividade do primeiro semestre, segue-se o JPMorgan na terça-feira.

Ao longo da semana serão ainda conhecidos os resultados do Wells Fargo, Bank of America e Goldman Sachs. Números que são aguardados com expectativa pelos investidores e que deverão suportar ou pressionar a negociação, dependendo dos números apresentados.