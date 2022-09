Consumo Local de Internet atinge valores máximos na última quinzena de Agosto

O Angonix, o Internet Exchange Point (Ponto de Troca de Internet), que está entre os cinco maiores de África, atingiu na última quinzena do mês de Agosto, um novo record, ao processar 33,3 GB de tráfego interno. Este valor representa um crescimento na ordem dos 20% de consumo local de internet, quando comparado aos 26 Gbps de utilização do primeiro semestre do ano em curso.

De acordo com a nota a que o Mercado teve acesso, este aumento no consumo local de internet foi desencadeado devido a vários eventos que ocorreram no País, sendo o mais notório a campanha eleitoral, mas também, devido a um maior investimento do Executivo nas infraestruturas correspondentes e na implementação de políticas que favoreçam um desenvolvimento maior na economia digital, tornando-a mais forte e inclusiva.

Para o Eng.º Crisóstomo Mbundu, Coordenador de Projectos da Angola Cables “A Transformação Digital, em curso no país está a mudar a forma como entidades singulares e colectivas abordam a questão da democratização das tecnologias digitais, e o Angonix, sendo um serviço 100% local permite que os utilizadores finais tenham melhores benefícios que se configuram em baixa latência e uma melhor redundância em TI, que é algo que todos buscam”.

Paralelamente a isto, segundo Crisóstomo Mbundu, existem outros factores, como um maior investimento nas infraestruturas, massificação do teletrabalho, pagamentos ou outras transações financeiras pelo telemóvel e pesquisas escolares em sites governamentais, que também contribuíram para que houvesse um aumento do consumo local de internet”.

Sendo o Angonix, uma plataforma agregadora de redes locais e globais como provedores de serviços de internet (ISPs) e redes de distribuição de conteúdos digitais (CDNs), proporciona um conjunto de valências para entidades com necessidades especiais, sensíveis à baixa latência. De igual modo, a plataforma permite a optimização do tráfego gerado a partir de Angola, reduzindo a necessidade dos dados transitarem por conexões internacionais, resultando desta forma em múltiplos ganhos para os operadores activos.

A título de exemplo, as empresas alojadas no Angonix, economizaram só no último mês, cerca de 180 mil dólares de custo de internet por terem os seus dados concentrados no maior IXP de Angola.

O Angonix, gerido pela Angola Cables, está localizado em Luanda e aloja grandes corporações, como o Facebook, a Microsoft, a Africell e várias empresas angolanas como a Unitel, Tv Cabo, ZAP, entre outras.