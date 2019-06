Construção do porto da Barra do Dande deve ser repensada, afirma director do IMPA

Nazareth Neto defendeu em alternativa uma aposta na melhoria dos seis portos que já existem no país – Luanda, Namibe, Cabinda, Lobito, Soyo e Porto Amboim.

Ao prestar declarações à margem do Encontro Técnico do Subsector da Marinha Mercante e Portos, que se realizou naquela cidade da província do Zaire, o director-geral do IMPA salientou ser mais lógico proceder em primeiro lugar à melhoria de condições nos portos já existentes para, mais tarde, se ajuizar da necessidade de construir outros.

“A crise económica levou à redução drástica do movimento nos portos nacionais, pelo que qualquer investimento no sector deve ser cuidadoso, sob pena de não haver o retorno desejado”, assinalou Nazareth Neto, citado pelo Jornal de Angola.