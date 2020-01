Consolidação ﬁscal é uma condição necessária para Angola prosperar

A governante proferiu esta declaração no âmbito do XI Conselho Consultivo do Ministério das Finanças que se realiza de 16 a 18 do mês em curso, na ENAPP (ex-ENAD), sob o lema: Finanças Públicas – Consolidar para prosperar. “Consolidação fiscal é melhorar a nossa performance em termos de contas públicas, tanto do lado da receita como do lado da despesa”, referiu.

Para Vera Daves, o Ministério das Finanças não pode, nem deve e não conseguirá carregar sozinho uma cruz tão nobre, mas bem pesada de consolidar as contas públicas. Explica que do lado da Receita, consolidação fiscal não significa necessariamente tributar mais, significa tributar melhor. Eliminando ineficiências, alargando a base tributária, bonificando os contribuintes que fazem evasão fiscal.

“Quem está fora, como é que podemos interagir com o Ministério da Economia e com outros sectores para reduzir a informalidade, modernizando o aparelho tributário”, sublinhou. Medidas que assegurem que no final do dia, se tribute melhor, não necessariamente mais, obviamente isto se reflecte em mais recursos financeiros para o Estado porque o que se quer é financiar a actividade do Estado.

Do lado da Despesa, a ministra realça que consolidação fiscal é gastar melhor e aí sim, se possível gastar menos. E, admite ser implacável para os que insistirem não pagar impostos: “Esgotado o diálogo e a pedagogia, todos os seminários, toda a conversa, já oramos também, tudo falhou, então terá de vir a máxima, o poder é para ser exercido. E temos legitimidade para sermos implacáveis com todos aqueles que não estão alinhados às regras, para as consequências dos seus actos de privarem Angola e os angolanos, daquilo que precisam e merecem.” A governante quer assegurar que o sector privado assuma um papel cada vez mais de maior relevo, na construção do desenvolvimento e crescimento económico do País e para isso, tal como enumera, o ministério terá de fazer aquilo que é de sua responsabilidade: regular e supervisionar mais e intervir menos; apoiar na desburocratização da actividade empresarial, pela via da eficiência fiscal, da modernização do aparelho tributário; melhorar a qualidade do serviço ao contribuinte; da sensibilidade para encontra consensos com os contribuintes, através do saneamento do sector empresarial público.