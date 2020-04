Consta igualmente da agenda, a análise do projecto de decreto presidencial que aprova as regras anuais de execução do OGE para o exercício de 2020

O Conselho de Ministros realiza esta manha a segunda sessão extraordinária que decorre no Centro de convenções de Talatona de Angola CCTA.

Da agenda da reunião presidida pelo chefe do Executivo, João Lourenço, consta a análise do relatório de execução do OGE referente ao IV trimestre de 2019

