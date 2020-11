Conheça os investidores em petróleo do Sudão do Sul

O mais recente Acordo de Exploração e Compartilhamento de Produção assinado no Sudão do Sul desde a independência viu o Fundo Estratégico de Combustíveis da África do Sul (SFF) - que adquire, mantém, monitora e gerência as matérias-primas e transportadoras de energia estratégica do país - assumiu como operadora do bloco B2, em parceria com a Nilo Petroleum. Uma subsidiária do Fundo Central de Energia, a empresa tem a tarefa de encontrar fontes potenciais para atender às necessidades de energia da África do Sul e vê o investimento no Sudão do Sul como estratégico para esses objectivos.

O Bloco B2 também faz parte do antigo bloco B, vizinho à área cultivada de Oranto, e inclui partes produtivas da Bacia de Muglad. É provável que o SFF procure outros parceiros para explorar a área e reduzir sua exposição ao risco. A entrada da empresa no Sudão do Sul segue uma promessa feita em 2018 pelo Departamento de Recursos Minerais e Energia da África do Sul de investir até 1 bilhão USD na indústria de petróleo do Sudão do Sul e também incluirá a construção de uma refinaria de 60.000 barris por dia. Em junho de 2019, a SFF apresentou um Pedido de Proposta de um prestador de serviços para realizar um estudo de pré-viabilidade e viabilidade para o projecto de refinaria de petróleo, em uma demonstração clara de seu compromisso com o setor de energia do Sudão do Sul.

Em Março de 2017, Oranto fez história ao assinar o primeiro Acordo de Partilha de Exploração e Produção no Sudão do Sul desde 2011, tornando-se efectivamente o primeiro contrato de petróleo assinado desde a independência. O maior grupo de exploração e produção de capital privado da África com foco na África adquiriu 90% do bloco B3, com os outros 10% sendo detidos pela Nile Petroleum.

O bloco faz parte do sistema de bacia do rifte do Cretáceo e originalmente fazia parte de uma licença muito maior de 120.000 km 2 chamada Bloco B, que foi dividida em três licenças separadas. A Oranto declarou-se disposta a trabalhar em conjunto com quaisquer futuros operadores dos blocos vizinhos 1 e 2 para encontrar as soluções mais eficientes para explorar o ativo. É considerada uma área de baixo risco e alta recompensa e a empresa se comprometeu a investir 500 milhões USD na campanha de exploração.

O período exploratório é dividido em três períodos de três anos, dois anos e um único ano, sendo os dois últimos opcionais. O primeiro estágio inclui a aquisição de levantamentos geofísicos aerotransportados, aquisição e processamento de sísmica 2D e avaliação de dados existentes, enquanto os dois estágios opcionais incluem compromissos de perfuração. Além do Sudão do Sul, a Oranto tem interesses de exploração no Benin, Gana, Libéria, Namíbia, São Tomé e Príncipe, Senegal, Uganda e Zâmbia, e produção de activos na Nigéria e Guiné Equatorial. No Sudão do Sul, além do trabalho exploratório, firmou parceria com o governo para apoiar o sistema educacional do país e, em 2019, financiou programas educacionais de formação de 25 professores nas regiões mais carentes do país.