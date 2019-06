Conheça os 4 sectores que menos deram emprego em 2018

O Estudo Mundial de Talentos 2018, realizado pela Boston Consulting Group e The Network, em parceria com a Jobartis, revela que houve uma redução da vontade das pessoas em ir trabalhar para o estrangeiro.

Entretanto, para os que decidiram ficar, há quatro sectores em que não adiantou muito procurar emprego:

1- Turismo

2- Farmácia

3- Advocacia

4- Sem perfil

O estudo revela que os sectores que mais empregaram são as tecnologias de informação e comunicação, construção civil, engenharia, consultoria, finanças e o sector público. O documento espelha também que as empresas procuram mais por profissionais com idades entre os 21 e os 30 anos.