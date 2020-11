Conferência Internacional de Arbitragem aborda ‘Resolução de conflitos em tempos de mudança’

Resolução de Conflitos em Tempos de Mudança é o tema fulcral da IX edição da Conferência Internacional de Arbitragem de Luanda, que este ano acontece em formato webinário na tarde desta quinta-feira, 26.

Promovido pela Ordem dos Advogados de Angola (OAA), Sociedades de Advogados Manuel Gonçalves & Associados (MG Advogados), Serra Lopes e Cortes Martins (SLCM), o certame contará com a participação de palestrantes de Angola, Brasil e Portugal.

Assim sendo, serão abordados, numa vertente internacional, temas relacionados com as ‘Novas Perspectivas para o Processo Arbitral’, designadamente as decorrentes da evolução tecnológica, o papel dos árbitros e a prova, além de questões relacionadas com a ética num mundo em mutação como a ‘arbitragem e a corrupção”.

Será ainda aflorada o quesito da protecção dos investimentos por via arbitral, bem como a relevância do Instituto na contratação pública. Adicionalmente, em formato de workshop, será abordada a Resolução de Disputas no Desporto Profissional.

A Conferência será transmitida via youtube do Canal Arbitragem e pelas redes sociais da conferência (Facebook e Linkedin), e o workshop (transmitido via Zoom, com acesso limitado de participantes). A participação é gratuita com inscrições em www.inscrevaseja.com.

Recorde-se que a arbitragem é uma forma alternativa de resolução de litígios relevante para a melhoria do acesso e prossecução da justiça, e para a atracção de investimento privado, contribuindo, para a promoção de um favorável ambiente de negócios.