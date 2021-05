Comunicado da Media Rumo

Face ao actual contexto em Angola e no Mundo, o conselho de administração da Media Rumo S.A., editora dos jornais Mercado e Vanguarda e da revista Rumo, comunica aos leitores, subscritores e anunciantes das suas publicações, bem como ao público em geral, o seguinte:

- A partir da edição de 07 de Maio de 2021, o jornal Mercado passará de quinzenário a semanário na actual versão PDF e, em data a anunciar oportunamente, regressará a versão impressa. A presença on-line continuará a ser assegurada pelo site ( https://mercado.co.ao/ ) e pelas páginas no Facebook (https://www.facebook.com/jornalmercado) e Instagram ( https://www.instagram.com/jornalmercado/ );

- O jornal Vanguarda, publicado quinzenalmente em PDF, será temporariamente suspenso, o mesmo sucedendo com o site ( https://vanguarda.co.ao/ ) e as páginas no Facebook ( https://www.facebook.com/Vanguarda-1923156214577988 ) e Instagram ( https://www.instagram.com/jornalvanguardaa/ );

- A revista Rumo regressa às bancas em Junho de 2021, passando a ter periodicidade trimestral.

Como sempre, contamos com a confiança dos leitores, subscritores, anunciantes e público em geral.

Luanda, 7 de Maio de 2021