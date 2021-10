Como as insurtechs podem revolucionar o mercado de seguros

O mercado de seguros tem-se reinventado na busca do caminho da inovação, com a necessidade de novas funções, produtos e estratégias de atendimento ao cliente. Estamos a falar das insurtechs: startups voltadas ao mercado de seguros, que actuam na oferta de soluções tecnológicas aos clientes.

A palavra Insurtech, que deriva da união de duas palavras em inglês: insurance (seguro) e technology, tecnologia, tendo como função a promoção uma revolução no funcionamento das corretoras de seguro, a fim de automatizar operações, modernizar e melhorar todos os processos analíticos de uma empresa.

Essas startups, que a nível internacional já são uma realidade, também ajudam no relacionamento com o cliente, auxiliando na promoção de uma verdadeira relação entre ambas as partes, melhorando e fortalecendo o marketing de conteúdo.

No fundo, o maior objectivo é a digitalização de todo o processo. Assim sendo, é possível estruturar o negócio de uma seguradora, saindo de um modelo baseado em processos manuais e entrando e migrando para um processo de automatização.

Em poucos anos, o sector passou por grandes mudanças, visando espaços para novos negócios, melhoria da experiência do cliente, eficiência operacional e actualização tecnológica.

Em Angola, o surgimento das insurtechs é pouco assinalável, mas o futuro pode ser promissor, uma vez que os players mais tradicionais no mundo se abriram para este cenário, ao deixar de compreender a inovação como uma ameaça. A actuação, que era pouco voltada ao usuário e mais no produto, abre-se para a cultura do consumidor no centro, orientada para a experiência.

Nesse processo de reinvenção, as insurtechs são agentes importantes, transformam o mercado e aceleram a modernização do sector.

A grande revolução tem sido o uso intenso das APIs pelas seguradoras e insurtechs. A busca por conectar outros ecossistemas vem aumentando a capacidade digital das seguradoras, gerando uma experiência superior para o usuário do seguro.

Por exemplo, um carro conectado já pode registrar um sinistro de forma totalmente automática após um acidente, informando a velocidade e a forma como o motorista conduzia o veículo. Isto sem contar que, com essa hiperconexão, a seguradora já pode calcular o preço do seu seguro de acordo com o seu estilo de direcção, tempo e forma de utilização do veículo, levando a uma personalização do preço do seu seguro sem precedentes.

Seguros patrimoniais

Na linha dos seguros patrimoniais, outro exemplo clássico, uma casa conectada em rede pode determinar o nível de risco de roubo em tempo real, assim como emitir alertas sobre vazamentos de água, gás e outros tipos de riscos. E, da mesma forma, leva a um preço de renovação do seguro muito mais personalizado e de acordo com o perfil de risco de cada um.

Para o segurado, a hora da verdade é no pagamento do sinistro. Assim, o upload de fotos, vídeos e documentos pessoais pelo telemóvel ou tablets é uma ferramenta cada vez mais utilizada para melhorar uma jornada de sinistros, que hoje já pode ser totalmente digital.

A jornada do sinistro também passa por um processo de maturação digital e crescente automação. Inspecções virtuais guiadas, análise de imagem e metadados, bem como Inteligência Artificial combinados com vastos e robustos bancos de dados do histórico de sinistros, levam ao desenvolvimento de algoritmos sofisticados para pagamentos das indemnizações, de forma instantânea e em tempo real.

O cliente envia fotos ou vídeos das perdas, os documentos pessoais - tudo pelo telefone – e recebe instantaneamente o valor da indemnização conforme contratado na apólice.

No campo do Seguro de Vida e Saúde, por exemplo, a grande novidade são os programas de bem-estar e saúde oferecidos pelas seguradoras como estratégia para criar maior engajamento com o usuário e gestão do risco da saúde.

O cliente partilha as informações de saúde e dados da actividade em tempo real, através de dispositivos como relógios e outros acessórios. Em troca, recebe premiações e descontos para os seguros.