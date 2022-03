Commodities: Guerra encarece commodities agrícolas

Os indicadores das commodities agrícolas na bolsa de Chicago registam oscilações nos preços com destaque para soja e o trigo que reduziram a produção em volta dos conflitos na Rússia e Ucrânia, os maiores produtores do mundo.

Os futuros da soja de Chicago caíram para menos de 16,5 USD por bushel, o menor em quase duas semanas, à medida que aumenta as expectativas de progresso nas negociações Ucrânia-Rússia, avançou a Trading economic.

A guerra na Ucrânia (um dos maiores fornecedor de milho e óleo vegetal) interrompeu a produção colocando pressão adicional outros produtores, Brasil e Argentina que enfrentam secas ligadas ao padrão Niña.

O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) informou que foram exportadas 136 mil toneladas de soja dos EUA para a China entrega 2022/23 e 120 mil toneladas para países desconhecidos durante 2021/22.

Trigo

Os futuros de trigo de Chicago subiram para 11,2 USD por bushel na terceira semana de Março, a recuperar da baixa de uma semana de 10 USD, à medida que a guerra na Ucrânia renovou as preocupações com a oferta.

Rússia anunciou uma suspensão de todas as exportações de grãos para ex-países soviéticos para proteger os mercados domésticos de alimentos depois que pesadas sanções do Ocidente que levaram os preços domésticos de alimentos a subir.

Por sua vez, a Ucrânia disse que as plantações de trigo reduzirão em 39% ou 4,7 milhões de hectares, devido à invasão militar russa. Rússia e Ucrânia são responsáveis conjuntamente por mais de 30% das exportações mundiais de trigo.

Milho

Os futuros de milho diminuíram para 7,5 USD por bushel, em meio às expectativas de menor procura da China de alto consumo por causa do aumento dos casos de COVID-19.

Ao mesmo tempo, os comerciantes continuam a monitorar das tensões entre a Rússia e a Ucrânia, os dois principais exportadores de milho.

Nikkel

Os contratos futuros de níquel caíram no limite de 5% após retomar as negociações na London Metal Exchange (maior bolsa de metais) na manhã de quarta-feira, com apenas 206 lotes.

Na semana passada, a bolsa de metais cancelou todas as transacções de níquel que haviam ocorrido, depois que os preços superaram a marca dos 100 mil USD.

As sanções ocidentais contra a Rússia sobre sua invasão da Ucrânia provocaram preocupações sobre o fornecimento de metais. A Rússia é responsável por cerca de 10% do fornecimento global de níquel, principalmente para uso em aço inoxidável e baterias de veículos eléctricos.

Arroz

Os futuros de arroz negoceiam a 15,4 USD, abaixo dos 16,5 USD negociados a 20 meses.

O estoque mundial de arroz aumentou de 4,2 milhões de toneladas em Fevereiro, à medida que o aumento dos suprimentos da Índia e da Tailândia está programado para compensar um aumento no consumo global de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA).

Os comerciantes apostam que o arroz pode se tornar uma alternativa barata ao trigo depois que os suprimentos globais de trigo apertaram em meio à guerra entre a Rússia e a Ucrânia, os dois maiores exportadores de trigo do mundo.