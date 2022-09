Comissão do Mercado de Capitais tem novo “board”

O Presidente da República, João Gonçalves Lourenço, nomeou num decreto, esta quinta-feira (22), o novo Conselho de Administração da Comissão de Mercado de Capitais (CMC).

João Lourenço apontou Andreia Vanessa Simões, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração (PCA) da Comissão de Mercado de Capitais, em substituição de Maria Uini Baptista, antiga chefe do “board” que liderou a CMC durante dois anos.

Além de Uini Baptista, também deixou o cargo de administrador executivo, António José da Silva, lugar que passa a ser ocupado por Sydney Júlio Teixeira, que sai do Departamento de Estudos e Planeamento do Ministério das Finanças.

Emílio Londa, até então administrador Executivo da CMC, seguiu para ocupar a pasta de Secretário de Estado da Aviação Civil. Ludmila dos Santos Dange que era a directora do Gabinete de Desenvolvimento do mercado foi elevada à categoria de administradora executiva.

Nádia Pinto e Edna Mascarenhas foram reconduzidas nos cargos de administradoras executivas da CMC.

Quem é quem

A recém-nomeada PCA da Comissão do Mercado de Capitais, Andreia Vanessa Simões, é jurista e tem um mestrado em Direito Jurídico Forense pela Universidade Católica de Lisboa.

Andreia Vanessa Simões exercia desde 2019 a função de Administradora Executiva da Bolsa de Dívida e Valores de Angola (Bodiva), onde foi responsável pelo pelouro que tinha os departamentos Jurídico, Administrativo e Recursos Humanos. Vanessa Simões entrou para a Bodiva em 2015 como coordenadora do Gabinete da Comissão Executiva.

O novo Administrador Executivo, Sydney Júlio Teixeira, foi Chefe da Divisão de Estatísticas das Finanças Públicas do Ministério das Finanças.

Sydney Teixeira também já esteve na CMC como especialista em Desenvolvimento de Mercado, entre 2015 e 2018. O novo administrador tem formação em Finanças pela Universidade Estadual da Pensilvânia e mestrado pela Escola Internacional de Negócios Hult em Cambridge, Inglaterra.

Já a nova administradora Executiva, Ludmila dos Santos Dange, até então directora do Gabinete de Desenvolvimento do Mercado na CMC, conta com mais de 7 anos de experiência no mercado de capitais, tendo exercido diferentes cargos relevantes, entre outros, como Directora do Gabinete de Vigilância e Investigação do Mercado Emitente, Directora do Departamento de Estudos, Estratégia e Desenvolvimento.

Acumula também 5 anos de experiência na liderança, treinamento e desenvolvimento de equipas ligadas à implementação de estratégias voltadas à criação de um mercado de capitais forte, dinâmico e robusto, capaz de dar tratamento às necessidades de financiamento das empresas e atrair investidores de todo o mundo.

Edna Mascarenhas que continua na posição de Administradora Executiva, foi Técnica Economista Sénior de Supervisão do Gabinete de Vigilância e Investigação do Mercado da CMC, Directora do Gabinete de Vigilância e Investigação do Mercado, Directora do Departamento de Supervisão de Organismos de Investimento Colectivos e Emitentes e do Departamento de Supervisão dos Organismos de Investimento Colectivos da CMC.

Edna Mascarenhas Licenciou-se em Economia e Gestão pela Universidade Católica de Angola e é Mestre em Finanças pela Universidade Católica do Porto.

Nádia Kelly Pinheiro Graça Pinto, também reconduzida a Administradora Executiva, na CMC exerceu as funções de Responsável pelo Departamento de Regulação e Fiscalização do Gabinete de Supervisão e Contencioso, Directora do Gabinete de Estudos e Cooperação, Directora do Gabinete de Supervisão e Contencioso, Directora do Departamento de Política Regulatória e Normas, Secretária Executiva do Conselho de Administração e Assessora Jurídica do Presidente do Conselho de Administração da Comissão do Mercado de Capitais.

Foi também Colaboradora do Ministério das Finanças onde exerceu as funções de Chefe de Departamento Técnico Jurídico do Gabinete Jurídico e Directora do Gabinete do Secretário de Estado para as Finanças e Tesouro.

É licenciada em Direito, na vertente Jurídica-Económica, pela Universidade Autónoma de Lisboa (UAL) e estagiou na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) no Departamento de Assuntos Jurídicos e Contencioso e no Departamento de Supervisão de Mercados, Emitentes e Informação.