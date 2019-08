Comércio entre China e EUA volta a cair

Os governos dos dois países já impuseram taxas alfandegárias sobre centenas de milhões de USD de bens importados um do outro, numa guerra comercial que espoletou o mês passado.

No total, as trocas comerciais da China com o exterior registaram um crescimento homólogo de 5,7%, em julho, fixando-se em 2,74 biliões de yuans (346.709 milhões de euros).

Na semana passada, o Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou a imposição de novas taxas alfandegárias, de 10%, sobre um total de 300 mil milhões de dólares de bens importados da China, a partir de 01 de Setembro.