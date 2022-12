CMC suspende Africa Brokers e alerta sobre actividade ilegal da EMAINVEST

A Comissão do Mercado de Capitais (CMC) suspendeu a Sociedade Corretora de Valores Mobiliários Africa Brokers de exercer qualquer actividade no mercado de valores mobiliários e instrumentos derivados no prazo igual a 60 dias, a contar da data de 22 de Novembro de 2022.

De acordo com uma nota de imprensa da CMC, a suspensão está prevista nos termos do artigo 328ºdo Código de Valores Mobiliários, aprovado pela Lei nº 22/15, de 31de Agosto, conjugado com o artigo 18º do Regulamento nº1/15.

Numa outra nota que o Mercado teve acesso, o novo Conselho de Administração da CMC, liderada por Vanessa Simões denunciou que a empresa EMAINVEST – SCVM não está autorizada nem registada para o exercício da actividade de agente de Intermediação e Serviços de Investimento.

“Por não se tratar de uma entidade autorizada e registada para o exercício de actividade de intermediação no Mercado de Capitais, as pessoas individuais e colectivas que efectuem operações de investimento por via da EMAINVEST - SCVM não gozam dos mecanismos de protecção a que estão sujeitos”, refere a instituição.

O documento adianta ainda que, EMAINVEST utiliza, de forma ilegal, a abreviatura “S.C.V.M”, como o previsto no nº3 do artigo 4 do Decreto Legislativo Presencial nº 5/13,de 09 de Outubro, Regime Jurídico das Sociedades Corretoras e Distribuidoras de Valores Mobiliários, quando esta é apenas para as entidades autorizadas ao exercício.