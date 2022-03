CMC reúne mulheres para debater negócios e mercado de capitais

A Comissão do Mercado de Capitais (CMC) realiza, hoje, em Luanda, a terceira e última mesa redonda do ciclo programado para as celebrações do mês de Março sob tema “Mulheres, Negócios e Mercado de Capitais”.

O evento reúne mulheres de vários sectores da vida económica e social do País, cujo intento é abordar a experiência das convidadas sobre literacia financeira, negócios, mercado de capitais, o empoderamento feminino, a cultura e a visão da mulher moderna na sociedade angolana.

A actividade vai decorrer num dos hotéis da capital, pelas 15 horas e vai conta com a presença da Primeira-Dama da República, Ana Dias Lourenço, da secretária de Estado para o Orçamento e Investimento Público da Aia-Eza da Silva, da Presidente do Conselho de Administração da CMC, Maria Uini Baptista, de mulheres empresárias e empreendedoras nacionais.

De acordo com uma nota de imprensa da CMC, o painel de debate está reservado para a Assessora estratégica e empreendedora Anabela Marcos, a Administradora do Banco Millennium Atlântico, Patrícia Gabriel, Sociedade Correctora Madz Global representada pela Katila Pinto de Andrade e pela advogada e docente universitária Márcia Nigiolela.