CMC retira licença a correctora GROWTH

“A GROWTH está, por este motivo, actualmente impedida de exercer qualquer actividade no âmbito do Mercado de Valores Mobiliários e Instrumentos Derivados”, lê-se num comunicado divulgado pela CMC no site oficial.

A CMC, informou também que já desencadeou o competente procedimento, no âmbito das suas competências legais, para a declaração de falência da GROWTH, bem como para a salvaguarda dos interesses dos investidores e fornecedores da mencionada.

As correctoras são auxiliares do sistema financeiro que opera no mercado de capitais com títulos e valores mobiliários, em especial com o mercado de acções. É o intermediário entre investidores e as Bolsas.