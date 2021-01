CMC realiza inquérito sobre Mercado de Valores Mobiliários

O referido inquérito tem como base dois questionários, sendo um dirigido às entidades com participação relevante no MVM e o outro, para o público em geral, visando assim a obtenção de informações úteis que contribuam para a elaboração do Plano Estratégico da CMC mais robusto e ajustado ao mercado para o quinquénio 2022 – 2027.

O questionário encontra-se disponível no website da CMC, e nele constam perguntas simples e genéricas, onde o público poderá apresentar o seu ponto de vista, bem como trocar opiniões sobre o estado actual do mercado e sobre os grandes desafios do MVM.

De acordo com a CMC, a medida visa promover uma política de proximidade com os operadores do mercado.

Pretende-se, por outro lado, com a participação de todos, desenvolver um mercado capaz de melhor responder às necessidades dos seus intervenientes, assim como guiar eficazmente a CMC, tanto na prossecução dos seus objectivos como na elaboração de um Plano Estratégico inclusivo, em que as diferentes visões dos intervenientes do mercado sejam consideradas.

A Comissão do Mercado de Capitais é um organismo superintendido pelo Ministério das Finanças, a quem compete regular, supervisionar, fiscalizar e promover o mercado de valores mobiliários e instrumentos derivados, bem como das actividades que envolvam todos os agentes que nele intervenham, directa ou indirectamente.