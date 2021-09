CMC realiza I workshop sobre ‘As Empresas no Mercado de Valores Mobiliários’

A Comissão do Mercado de Capitais (CMC) realiza, em Luanda, entre os dias 07 e 09 do corrente, a primeira edição do workshop ‘As Empresas no Mercado de Valores Mobiliários’, segundo uma nota divulgada pelo departamento de comunicação e educação financeira da instituição.

A actividade visa, lê-se no documento, promover o conhecimento e competências dos quadros de direcção em matérias de emissão e admissão de instrumentos financeiros, em particular de acções, nos mercados geridos pela Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA).

O evento contará com a presença do Governador do Banco Nacional de Angola (BNA), José de Lima Massano, que fará a abertura do workshop. As prelecções ficarão a cargo de Pedro Pitta Groz, assessor da Presidente do Conselho de Administração da CMC e de Juceline Paquete, Subdirectora do Gabinete de Desenvolvimento do Mercado da CMC.

No certame serão abordados temas como a organização e o funcionamento do sistema financeiro, tipologias de mercados, instrumentos e participantes, relato financeiro, governance e sustentabilidade social e ambiental.

No decorrer do workshop serão igualmente tratados aspectos ligados ao Programa de Privatizações (PROPRIV), processo de admissão à Cotação em Bolsa (IPO), bem como aos princípios fundamentais das finanças da empresa em termos de políticas de investimento, políticas de financiamento e de dividendos, bem como as metodologias de avaliação de empresas.

O encerramento do evento será feito pela presidente da Comissão do Mercado de Capitais, Maria Uini Baptista. O evento prevê receber cerca de 70 empresas de grande, média e pequena dimensão que operam no mercado nacional.