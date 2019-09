CMC realiza de 3 a 5 de Outubro a 3ª edição da Semana do Investidor

A Comissão do Mercado de Capitais (CMC) realiza em Luanda, de 3 a 5 de Outubro, a feira do investidor no âmbito da missão de promoção do Mercado de Valores Mobiliários (MVM) e disseminação da literacia financeira.

O evento que decorrera na Mediateca de Luanda, localizada no Largo das Escolas, tem como principal objectivo destacar a importância da educação financeira e da protecção do investidor, ao mesmo tempo que visa proporcionar oportunidades de aprendizagem relacionadas com o investimento.

Serão organizadas palestras e diversas actividades relacionadas com o sistema financeiro, para além da exposição de informação e conteúdos de interesse relacionados com o Mercado de Valores Mobiliários em Angola.

O evento, que contará com a parceria de algumas instituições financeiras, enquadra-se no âmbito das actividades a serem realizadas durante a Semana Mundial do Investidor (de 1 a 7 de Outubro), iniciativa promovida pela Organização Internacional das Comissões de Valores (IOSCO). A realização desta actividade demonstra um forte alinhamento para com as regras e princípios da IOSCO.

A IOSCO é o organismo internacional que reúne os reguladores do Mercado de Valores Mobiliários, tendo sido oficialmente criada em 1983 a partir da transformação da Associação Regional Interamericana, criada em 1974, que se expandiu convertendo-se num órgão global. Hoje, a IOSCO conta com representantes de mais de 200 países cobrindo quase a totalidade da capitalização do mercado de valores mobiliários mundial.

A CMC foi oficialmente admitida como membro ordinário da IOSCO em Julho de 2017, concretizando assim um dos objectivos da sua estratégia para dotar o sistema financeiro angolano de um Mercado de Valores Mobiliários transparente, eficiente e credível.