CMC prepara actuação das Fintech no mercado de capitais

O plano estratégico da Comissão do Mercado de Capitais, CMC, contempla especial atenção a regulamentação para a actuação das Fintech no mercado de capitais, revelou o director do Departamento de Estudos e Estratégia, Johny Soki, durante o Webinar sobre as “Perspectivas do Mercado de Capitais em Angola”.

Por sua vez, a subdirectora do Gabinete de Desenvolvimento dos Mercados, Juceline Paquete referiu que a nível do mercado já há algumas iniciativas e já existem plataformas crowdfunding (financiamento colectivo) voltadas as pequenas e médias empresas.

“Neste momento preferimos manter o período de promoção antes mesmo de avançar para uma regulamentação, o mercado ainda necessita de alguma literacia e posteriormente podemos avançar com uma proposta de regulação”, reiterou.

De acordo com a subdirectora, por se tratar de uma diligência que envolve os sectores financeiros (banca, seguro e mercado de capitais) há na agenda da instituição, a criação de um canal de comunicação para dar seguimento e uniformizar os regulamentos.

Para o director do Gabinete Jurídico e de Contencioso, Kalussevico Miguel, junto da CMC já existiu entidades com interesse de colocarem à disposição do público criptoactivos, mas há uma necessidade de analisar a situação e auferir se no contexto actual já se justifica.

Mercado de acções “Pra Já” em 2022

A subdirectora do gabinete de desenvolvimento dos mercados garantiu que para este ano o País terá a abertura do mercado acções e que o organismo tudo está a fazer para que este marco seja uma realidade em 2022.

Juceline Paquete referiu que ainda não temos o mercado de acções, mas toda infraestrutura legal, técnica e regulamentar já esta consolidado, faltando apenas emitentes.

“Neste momento temos desafios relacionados a busca de emitentes e futuramente pensamos que poderemos ter outros desafios e que estaremos a olhar a aquilo que poderá ser feito a nível dos próprios regulamentos se há necessidade ou não de alguma actualização ou evolução de sistemas a nível da própria bolsa, referiu.

De acordo com a subdirectora, a CMC tem levado a cabo sessões de esclarecimento aos potenciais emitentes sobre os requisitos necessários do mercado, naquilo que são os passos para o processo de emissão e em 2021 dialogamos com empresas no sentido de partilharmos o máximo de informação.

O webinar realizado na passada quarta-feira (12) pela CMC teve como objectivo passa por transmitir, através de um diálogo aberto dirigido ao público em geral, as acções realizadas pela CMC em 2021, os principais desafios enfrentados e as perspectivas para 2022, alinhadas à estratégia da CMC e aos demais programas existentes ao nível do País, para melhoria do ambiente de negócios e do sistema financeiro angolano.