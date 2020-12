CMC marca presença na reunião de investidores da IOSCO

Nesse encontro, a delegação angolana é integrada pela directora de Comunicação e Educação Financeira (DCEF), Elsa Marques, e a directora do Gabinete de Cooperação, Zénea Leitão.

O mesmo vai discutir a agenda da organização e, durante os dois dias, serão divulgadas as informações mais recentes sobre os últimos desenvolvimentos da IOSCO e os trabalhos do C8.

De acordo com o programa, no primeiro dia, a liderança do C8 fará uma incursão sobre o trabalho do Comité desde 2016 e apresentará o estado actual do plano de trabalho com os membros.

Na reunião, será ainda discutido o projecto "Tratamento de reclamações e compensação de investidores" e, finalmente, prevê-se a realização de uma mesa redonda onde serão debatidos os novos desafios para os investidores durante a pandemia da COVID-19.

O encontro também será marcado pela tomada de posse do novo presidente e vice-presidente do Comité.