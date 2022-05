CMC lança programa para financiamento às PMEs

A Comissão do Mercado de Capitais (CMC) lançou hoje, 4 de Maio, o programa de apoio a financiamento de pequenas médias empresas, denominado “Emergentes”.

De acordo com a presidente do conselho da administração da CMC, Maria Uini Baptista, o projecto vai responder a necessidade de fonte de financiamento dos diferentes estágios e desenvolvimento das empresas, sobretudo num contexto em que estas apresentam muita dificuldade de captar recurso para financiamento.

Para o presidente do Instituto Nacional de Apoio às Pequenas e Médias Empresas (INAPEM), João Nsoki, as start-ups e pequenas empresas obterão mais robustez, estarão melhor preparada para a adversidade do mercado que cada vez mais esta competitivo.

A iniciativa, segundo a nota da CMC, enquadra-se nas acções de promoção do mercado de capitais, permitindo que a economia angolana tenha mais e diversificadas opções de financiamento (crowdfunding e capital de risco), potenciando o crescimento sustentável.

O programa conta com a intervenção de parceiros (Ernst&Young Angola, Academia do Empreendedor de Luanda, Acelera Angola, Deloitte Angola e o Founder Institute Luanda) no sentido de dar melhor resposta às potenciais necessidades de mentoria, assessoria financeira e serviços de financiamento e/ou investimento.