CMC lança inquérito sobre literacia financeira e perfil do investidor

A Comissão do Mercado de Capitais (CMC) lançou, recentemente, um Inquérito sobre o nível de literacia financeira e perfil do investidor, no âmbito das actividades realizadas na semana mundial do investidor.

Segundo a responsável do departamento de divisão e educação financeira, Cristina Mamed, com este inquérito a instituição pretende aferir o nível de conhecimento geral, qualidades sobre Mercado de Valores Mobiliários com base no perfil do investidor.

Cristina Mamed referiu que uma vez que o País se encontra em fase de privatizações, a CMC lança este inquérito para fazer as adaptações necessárias ao perfil do investidor repartido em duas áreas, nomeadamente particulares e empresas. O Inquérito estará disponível para consulta durante 90 dias.