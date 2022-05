CMC lança a IIª edição do concurso científico para estudantes universitários

A Comissão do Mercado de Capitais (CMC) realizou nesta quarta-feira (18), em Luanda, o lançamento da IIª edição do concurso público para estudantes universitários finalistas e pré-finalista denominado CMC&Universidades (CMC&U).

De acordo com a nota, o concurso visa a criação de canais que permitam aos jovens universitários investigar e explorar os seus conhecimentos sobre o mercado de capitais, através da elaboração de projectos para a dinamização do mercado de capitais angolano, premiando os candidatos com o melhor desempenho.

“Para esta segunda edição os estudantes devem trabalhar em grupos de 3 (três) elementos para explorar temas relacionados com o mercado de valores mobiliários, seleccionados a partir das propostas que constam no Regulamento do Concurso”. lê-se no documento.

A equipa vencedora será premiada com o valor monetário de 750 mil Kz, a repartir pelos integrantes da equipa.

Segundo a instituição, cada um dos participantes da equipa vencedora receberá equipamentos informáticos, estágio profissional por um período de três meses na CMC, encontros com os membros do Conselho de Administração, um certificado de mérito, sendo ainda reconhecido como Embaixador da CMC para as Universidades.

Os interessados devem remeter a informação indicada no referido Regulamento para o endereço electrónico cmc.universidades@cmc.ao, até ao dia 17 de Junho de 2022.