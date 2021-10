CMC instrui 54 processos sancionatórios por violações

A Comissão do Mercado de Capitais (CMC) instruiu, no II Trimestre de 2021, um total de 54 processos sancionatórios contra entidades sob sua supervisão, por violação de deveres e normas no exercício das actividades.

De acordo com a Angop, este registo representou um aumento substancial relativamente ao primeiro trimestre deste mesmo ano, durante o qual foi instruído apenas um único processo sancionatório, de acordo com o relatório da instituição, publicado na sua página digital.

O Relatório da Actividade Sancionatória sobre o Mercado de Valores Mobiliários (MVM) e instrumentos derivados esclarece que, da totalidade de processos instruídos no referido trimestre, 18 encontram-se encerrados e 36 permanecem em curso.

Segundo reporta a entidade reguladora do Mercado de Capitais, os processos encerrados resultaram em nove sanções pecuniárias (pagamento de multas), num total de 185 milhões Kz e nove sanções não pecuniárias (advertências).

A instrução processual resultou fundamentalmente do desacato de determinações específicas emitidas pela CMC, da execução das ordens nas melhores condições, desrespeito às regras sobre conflitos de interesses e da não prestação de informação dentro dos prazos legalmente estabelecidos para o efeito.

A CMC tem sob sua supervisão, actualmente, Sociedades Gestoras de Mercados Regulamentados (SGRM), Sociedades Gestoras de Organismos de Investimento Colectivo (SGOIC) e Organismos de Investimento Colectivo (OIC).

De igual modo, Sociedades Corretoras de Valores Mobiliários (SCVM), Peritos Avaliadores de Imóveis de Organismos de Investimento Colectivo (PAIOIC), Entidade Certificadora de Peritos Avaliadores de Imóveis Agentes de Intermediação (AI) e Auditores Externos.