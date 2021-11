CMC esclarece regras de operacionalização no Mercado de Bolsa

Os agentes de intermediação financeira estão obrigados a passar informações credíveis aos investidores para que possam tomar medidas acertadas, recomenda a Comissão do Mercado de Capitais (CMC), numa conferência, realizada recentemente em Luanda, que visou chamar atenção sobre as regras a serem observadas na Bolsa.

A não observância das referidas normas faz o agente de intermediação incorrer em transgressões que, dependendo do caso, podem ser classificadas como muito graves ou simplesmente graves, culminando assim na aplicação de multas, lê-se.

Durante a sessão de esclarecimento foi também referido que as ordens devem ser executadas nas condições e no momento indicados pelo ordenador (hora, dia e com ou preço acordado ou a um preço superior indicado pelo ordenador).

Na falta de indicações específicas do ordenador, o agente de intermediação deve, na execução de ordens, empregar todos os esforços razoáveis para obter o melhor resultado possível para os seus clientes, tendo em atenção o preço ou qualquer outro factor relevante, referiu o documento.

O agente de intermediação deve assim estabelecer o equilíbrio entre as partes da relação comercial, proteger os interesses do investidor e garantir a confiança dos mesmos perante o mercado.

O director do Gabinete Jurídico e Contencioso da CMC, Kalussevico Miguel referiu na abertura do encontro que "a sessão resultou de uma avaliação que a CMC efectuou em sede dos seus poderes de supervisão, resultante de determinados processos sancionatórios que incidiram sob as instituições supervisionadas pela CMC, razão pela qual julgou-se ser necessário prestar esclarecimentos sobre alguns deveres e regras a serem observadas nas operações em Bolsa".

A sessão que decorreu via videoconferência sob tema "As Regras a serem observadas no âmbito das operações realizadas no Mercado de Bolsa”, contou com representantes das instituições financeiras bancárias e não bancárias que actuam na Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA) e outros.